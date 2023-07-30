Галактионов оценил победу «Локомотива» над «Факелом» в матче 2-го тура РПЛ 

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о победе команды над «Факелом» (4:1) в рамках 2-го тура чемпионата России.

«Моменты возле наших ворот возникали только после стандартов. Мы пропустили один мяч, но нужно отдать должное нашим ребятам. Команда вышла на второй тайм заряженной, с характером, переломили ход игры. Нужно поблагодарить ребят, важная победа. Ожидали тяжёлый матч. «Факел» — очень крепкая и организованная команда», — приводит слова 39-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после двух проведённых матчей. 5 августа красно-зелёные сыграют на выезде с ЦСКА.