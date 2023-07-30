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ЦСКА играет вничью с «Ахматом» после первого тайма матча 2-го тура чемпионата России

Игра проходит на «Ахмат Арене» в Грозном. 
ЦСКА играет вничью с «Ахматом» после первого тайма матча 2-го тура чемпионата России
30 июля 2023 21:01
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Завершился первый тайм 2-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» играет дома с ЦСКА.

Отметим, что первая половина игры закончилась при счёте 2:2.

На 13-й минуте встречи армейцы вышли вперёд благодаря голу нападающего Фёдора Чалова. Грозненский клуб ответил забитым мячом форварда Мохамеда Конате на 27-й минуте также с 11-метровой отметки. В концовке первого тайма московский клуб снова вышел вперёд, второй мяч на свой счёт записал Чалов. В добавленное время к первому тайму счёт вновь стал равным после того, как Мохамед Конате оформил дубль.

С 12-й минуты хозяева поля играют вдесятером после того, как с поля был удалён защитник Марат Быстров.

Добавим, на старте розыгрыша чемпионата России ЦСКА обыграл «Урал» (1:2), а «Ахмат» на своём поле уступил «Крыльям Советов» (1:2).

источник: «Советский спорт»
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