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«Ахмат» — ЦСКА: Федор Чалов забил второй гол в ворота грозненцев

В первой половине встречи форвард армейцев реализовал два пенальти.
30 июля 2023 20:51
автор: Сергей Иванов

В эти минуты в Грозном проходит матч 2-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» принимает на своём поле ЦСКА.

Отметим, что подопечные Владимира Федотова вновь вышли вперед в счёте. В добавленное к первому тайму время форвард Фёдор Чалов удачно реализовал 11-метровый удар.

Ранее Чалов забил с пенальти на 13-й минуте. У грозненцев автором забитого мяча стал нападающий Мохамед Конате. При этом хозяева играют в меньшинстве с 12-й минуты встречи. Главный судья Владислав Безбородов удалил с поля защитника Марата Быстрова.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России ЦСКА оказался сильнее «Урала» (1:2), а «Ахмат» на своём поле потерпел поражение от «Крыльев Советов» (1:2).

источник: «Советский спорт»
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