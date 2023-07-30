В эти минуты в Грозном проходит матч 2-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» принимает на своём поле ЦСКА.

Отметим, что подопечные Владимира Федотова вновь вышли вперед в счёте. В добавленное к первому тайму время форвард Фёдор Чалов удачно реализовал 11-метровый удар.

Ранее Чалов забил с пенальти на 13-й минуте. У грозненцев автором забитого мяча стал нападающий Мохамед Конате. При этом хозяева играют в меньшинстве с 12-й минуты встречи. Главный судья Владислав Безбородов удалил с поля защитника Марата Быстрова.

Напомним, в матче 1-го тура чемпионата России ЦСКА оказался сильнее «Урала» (1:2), а «Ахмат» на своём поле потерпел поражение от «Крыльев Советов» (1:2).