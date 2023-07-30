«Краснодар» – «Сочи»: хозяева повели в счете, забив на последней минуте тайма

Футболисты «Краснодара» ведут в счете после первого тайма матча второго тура чемпионата России с «Сочи».

Отметим, что игра проходит в Краснодаре. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым (Воронеж).

Автором единственного гола в первой половине игры стал защитник хозяев Кайо, отличившийся на первой минуте добавленного времени.

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ обе команды добились побед. «Краснодар» победил «Динамо» со счетом 3:1, а «Сочи» обыграл «Балтику» (2:0).