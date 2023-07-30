В эти минуты в Грозном проходит матч 2-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» принимает на своём поле ЦСКА.

Отметим, что хозяева забили второй гол в ворота своего соперника. Автором забитого мяча стал нападающий Мохамед Конате, реализовавший 11-метровый удар в добавленное время (45+11). Ранее игрок забил с пенальти на 27-й минуте.

Армейцы ответили двумя реализованными пенальти Федора Чалова (13, 45+1).

Добавим, что грозненцы играют в меньшинстве с 12-й минуты встречи. Главный судья Владислав Безбородов удалил с поля защитника Марата Быстрова.