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Махачкалинское «Динамо» одержало первую победу под руководством Бердыева

Команда забила два безответных гола в ворота соперников.
30 июля 2023 21:03
автор: Александр Евграфов

Футболисты махачкалинского «Динамо» победили «Кубань» в матче 3-го тура Первой лиги. Встреча в Махачкале завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Ражаб Магомедов (43-я минута) и Никита Глушков (72).

«Динамо» одержало первую победу под руководством Курбана Бердыева и занимает 9-е место. «Кубань» в трёх матчах нынешнего сезона Первой лиги очков не набрала и замыкает турнирную таблицу.

В 4-м туре 6 августа «Динамо» примет «КАМАЗ», а «Кубань» дома сыграет с «Волгарём», который также потерпел три поражения в первых трёх матчах.

источник: «Советский спорт»
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