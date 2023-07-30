В «ПСЖ» уверены, что «Реал» предложит «оскорбительно низкую» сумму за Килиана Мбаппе 

Руководство «ПСЖ» ожидает, что в ближайшее время «Реал» сделает предложение по покупке форварда Килиана Мбаппе, однако оно не будет соответствовать ожиданиям клуба. Об этом сообщает RMC Sport.

Ранее 24-летний футболист сообщил красно-синим, что не собирается продлевать соглашение с командой, которое истекает в конце сезона-2023/2024.

Парижане рассчитывают продать французского нападающего не менее, чем за 250 миллионов евро.

Добавим, Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне за французский клуб он провёл 43 матча, в которых забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.