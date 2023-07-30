Хавбек ЦСКА Иван Обляков высказался о ситуации с перебитым пенальти в ворота московского клуба по ходу матча 2-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Что происходит???», — написал 25-летний футболист в своём телеграм-канале.

Добавим, что в настоящее время счёт в очном матче между «Ахматом» и ЦСКА – 2:2. В добавленное к первому тайму время арбитр встречи назначил пенальти в ворота команды Владимира Федотова и показал желтую карточку полузащитнику Милану Гайичу. После того, как 11-метровый удар был исполнен судья поменял своё решение, удалил серба с поля и потребовал перебить 11-метровый.