В ЦСКА считают, что в матче с «Ахматом» произошёл «беспредел» благодаря работе судейства 

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на работу судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым на матче красно-синих с «Ахматом» в рамках 2-го тура РПЛ.

Отметим, что в первом тайме главный арбитр встречи назначил по два пенальти в ворота команд. Один из 11-метровых ударов в ворота армейцев был перебит после вмешательства системы VAR. Также с поля были удалены по одному игроку с каждой стороны.

«Не могу вспомнить большего беспредела, чем тот, что творит сейчас бригада Безбородова, переписывая на ходу футбольные правила и протокол VAR. Катастрофа. Убийство. Беспредел!» — заявил Брейдо в своем телеграм-канале.

Добавим, что в настоящее время проходит второй тайм матча чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА. Счёт на табло – 2:2.