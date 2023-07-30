ЦСКА на выезде победил «Ахмат» в матче с пятью назначенными пенальти, Чалов оформил хет-трик

Футболисты ЦСКА в гостях оказались сильнее «Ахмата» в матче 2-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Федотова.

Все голы в прошедшей игре были забиты с 11-метровых отметок. Нападающий армейцев Фёдор Чалов записал на свой счёт хет-трик (13-я, 45+1-я, 79-я минуты). В составе домашней команды дубль оформил форвард Мохамед Конате (27, 45+11).

Таким образом, ЦСКА набирает три очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» располагается на 14-й строчке, не имея очков в своем активе. В следующем туре чемпионата красно-синие примут на своём поле «Локомотив» (5 августа), а грозненцы сыграют на выезде с «Сочи» (6 августа).

РПЛ

2-й тур

«Ахмат» (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:2)

Голы: Конате, 27, 45+11 – Чалов, 13, 45+1, 79.