Голы Кайо и Кордобы принесли «Краснодару» домашнюю победу над «Сочи»

Футболисты «Краснодара» победили «Сочи» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба гола были забиты в компенсированное время первого и второго тайма. Сначала отличился Кайо (45+1-я минута) после передачи Эдуарда Сперцяна, а под занавес второго тайма Джон Кордоба удвоил преимущество хозяев.

«Краснодар» набрал шесть очков и удерживает лидерство в чемпионате. У «Сочи» три очка.

В матче 3-го тура «Краснодар» примет «Пари Нижний Новгород», а «Сочи» на своём поле сыграет с «Ахматом».