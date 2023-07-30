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В РФС сделали заявление по поводу судейства в матче «Ахмат» — ЦСКА

В игре было назначено пять пенальти.
30 июля 2023 22:12
автор: Александр Евграфов

Российский футбольный союз отметил, что в Грозном во время матча 2-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и ЦСКА возникли проблемы технического характера.

«В Грозном в течение матча наблюдаются проблемы со связью между судьями в поле и VAR-центром в Москве. Все резонансные эпизоды матча будут тщательно изучены и оценены департаментом судейства и ЭСК», говорится в сообщении службы коммуникаций РФС, приведённом «Спорт-Экспрессом».

В матче было назначено пять пенальти, с которых было забито пять голов. ЦСКА победил со счётом 3:2.

источник: «Спорт-Экспресс»
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