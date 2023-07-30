ЦСКА планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Ахматом» в РПЛ

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что московская команда обратится в ЭСК по удалению полузащитника команды Милана Гайича по итогам матча 2-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«ЦСКА обратится в ЭСК РФС по эпизоду со вторым пенальти в наши ворота. Будем добиваться отмены красной карточки Гаичу», — приводит слова Брейдо «Чемпионат».

В концовке первого тайма главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота армейцев и показал сербу жёлтую карточку. После исполнения 11-метрового удара он отменил своё решение, удалил 27-летнего футболиста с поля и потребовал перебить пенальти. Всего по ходу матча судья поставил пять 11-метровых ударов.

Добавим, очная встреча ЦСКА и «Ахмата» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.