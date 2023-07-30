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Чебан рассудит матч первого раунда Пути регионов Кубка России между «Амкалом» и «Знаменем»

РФС объявил о назначении судей на матчи первого раунда Пути регионов.
30 июля 2023 22:21
автор: Александр Евграфов

Судейская бригада во главе с Сергеем Чебаном назначена на матч первого раунда Кубка России (путь регионов) между «Амкалом» и «Знаменем», сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Помогать Чебану будут Сергей Ченцов и Илья Минин, за работу видеоассистента рефери будет отвечать Андрей Фисенко. Матч состоится 1 августа.

РФС также назначил следующих арбитров на матчи двух других команд, представляющих Медиалигу. Обе игры состоятся 2 августа.

«Родина Медиа» – «Динамо» (Вологда). Главный судья – Михаил Таран, ассистенты – Денис Калинин, Вадим Феклистов.

«2Drots» – «Сахалин». Главный судья – Ян Марушко, ассистенты судьи – Михаил Бальцеров, Семён Белов.

источник: РФС
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