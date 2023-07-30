ЦСКА и «Ахмат» повторили рекорд по количеству назначенных пенальти за один матч в чемпионатах России

Завершился матч 2-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА обыграл в гостях «Ахмат» со счётом 3:2.

Главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти за прошедшую игру, что является повторением рекорда в истории чемпионатов России.

Отметим, что такое же количество 11-метровых ударов было назначено в игре национального первенства между «Ротором» и «Черноморцем» в 1999 году. Тогда лига имела название «Высший дивизион».

Добавим, в настоящий момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после двух матчей. «Ахмат» находится на 14-й позиции, не имея очков в своем активе. 5 августа красно-синие сыграют дома с «Локомотивом». Грозненский клуб отправится в гости к «Сочи» 6 августа.