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ЦСКА пошутил на тему своей победы над «Ахматом» в матче 2-го тура РПЛ 

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев, а все голы в прошедшей игре были забиты с пенальти.
30 июля 2023 22:37
автор: Глеб Шевяков

ЦСКА в шуточной манере подвёл итоги матча 2-го тура чемпионата России, в котором московский клуб в гостях одержал победу над «Ахматом» со счётом 3:2.

Отметим, что главный арбитр Владислав Безбородов по ходу игры назначил пять пенальти, благодаря которым были забиты все голы.

«Несмотря на проблемы со связью, мы всё равно нашли возможность вам сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти», — написала пресс-служба красно-синих в своём телеграм-канале.

Добавим, что в данный момент ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе три очка. «Ахмат» располагается на 14-й позиции без очков.

источник: ПФК ЦСКА
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