Петржела оценил перспективы «Зенита» выиграть чемпионат России после ухода Малкома

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о выступлении питерской команды после ухода нападающего Малкома.

Ранее «Аль-Хиляль» приобрёл 26-летнего футболиста у петербуржцев за 60 миллионов евро.

«Зенит» вчера должен был побеждать «Ростов», но питерцам немного не повезло. Они еще не адаптировались к уходу Малкома из команды: нужно время, чтобы привыкнуть и найти замену бразильцу. Спустя несколько матчей все наладится. «Зенит» все равно станет чемпионом РПЛ», — приводит слова чехословацкого специалиста «Чемпионат».

Добавим, что на старте сезона-2023/2024 в РПЛ «Зенит» одержал победу над «Пари НН» (2:0) и сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Подопечные Сергея Семака на протяжении пяти лет становились обладателями титула национального первенства.