Фёдор Чалов назвал историческим матч ЦСКА с «Ахматом»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов подвёл итоги матча 2-го тура чемпионата России, в котором красно-синие обыграли «Ахмат» со счётом 3:2.

Отметим, что все голы в прошедшей встрече были забиты с пенальти, а 25-летний нападающий столичного клуба оформил хет-трик.

«Можно ли назвать эту игру исторической? 100%. Такая неоднозначная игра. После удаления у соперника ведем 1:0, но в таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу. Во втором тайме мы поймали свою игру и довели ее до победы», – приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Добавим, после двух проведённых матчей в РПЛ ЦСКА занимает восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка. 5 августа команда Владимира Федотова примет на своём поле «Локомотив».