«Факел» прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»

Воронежский «Факел» в своем Telegram-канале прокомментировал два спорных эпизода в матче второго тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом».

Пресс-служба разместила видео с эпизодом, когда Артем Дзюба забил гол с комментарием «Это разве не толчок в спину?».

А эпизод с попаданием мяча в руку Егору Погостнову подписан комментарием «За такое теперь не назначают пенальти?».

Ранее арбитр Игорь Федотов заявил, что пенальти в ворота «Локомотива» не назначен верно, а гол Дзюбы в ворота «Факела» следовало отменить. «Факел» проиграл «Локомотиву» со счетом 1:4.

После двух туров у «Локомотива» четыре очка, «Факел» очков не набрал.