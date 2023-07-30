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Русскоязычный болельщик подвергся нападению после матча чемпионата Польши

Ему порвали шарф из-за русской речи.
30 июля 2023 23:27
автор: Александр Евграфов

Белорусский болельщик польского клуба «Шленска» стал жертвой нападения на матче чемпионата Польши с «Заглембе». Неизвестные фанаты порвали ему шарф из-за русской речи.

«После игры мы с другом шли к автобусной остановке, и один силезский болельщик, услышав, что мы говорим по-русски, подошел к нам и спросил: «Вы из Польши?» После того, как я ответил, что мы из Белоруссии, он порвал мой шарф и ушел», — написал болельщик в соцсетях.

Позже в «Шленска» болельщику принесли извинения за инцидент.

источник: «Советский спорт»
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