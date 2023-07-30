Фанаты «Шлёнска» вновь продемонстрировали антиукраинские баннеры на матче чемпионата Польши

Фанаты «Шлёнска» из Вроцлава развернули антиукраинские баннеры, связанные с Волынской резней, во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу с «Заглембе» из Любина.

Баннеры были посвящены 80-летию Волынской резни. На баннеры были надписи «Украинцы убивали детей на Волыни» и «80 лет позорного молчания позади. Волынь-43».

Это не первый случай с участием болельщиков «Шлёнска». В марте клуб вывесил баннер со словами «Это не наша война», за что клуб был оштрафован на 15 тысяч злотых. А в октябре фанаты потребовали остановить украинизацию Польши.

В самой команде поспешили отказаться от перфомансов болельщиков, отметив, что это позиция фанатов, а не клуба.

«Шлёнск» в субботу уступил «Заглембе» со счетом 1:2.