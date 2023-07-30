Голы Силвы и Нкунку принесли «Челси» победу над «Фулхэмом» в товарищеском матче

Футболисты «Челси» обыграли «Фулхэм» в контрольном матче в рамках предсезонного турне в США.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «пенсионеров».

За лондонский клуб забитыми мячами отличились защитник Тьяго Силва (20-я минута) и форвард Кристофер Нкунку (41).

Напомним, что новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В первом туре АПЛ «Челси» на своём поле примет «Ливерпуль» (13 августа), а «Фулхэм» отправится в гости к «Эвертону» (12 августа).

Товарищеский матч

«Челси» – «Фулхэм» – 2:0 (2:0)

Голы: Силва, 20. Нкунку, 41.