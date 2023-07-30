ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голы Силвы и Нкунку принесли «Челси» победу над «Фулхэмом» в товарищеском матче

Встреча английских клубов состоялась на стадионе «Федэкс Филд» в США.
30 июля 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Челси» обыграли «Фулхэм» в контрольном матче в рамках предсезонного турне в США.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «пенсионеров».

За лондонский клуб забитыми мячами отличились защитник Тьяго Силва (20-я минута) и форвард Кристофер Нкунку (41).

Напомним, что новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В первом туре АПЛ «Челси» на своём поле примет «Ливерпуль» (13 августа), а «Фулхэм» отправится в гости к «Эвертону» (12 августа).

Товарищеский матч

«Челси» – «Фулхэм» – 2:0 (2:0)

Голы: Силва, 20. Нкунку, 41.

источник: «Советский спорт»
Фанаты «Шлёнска» вновь продемонстрировали антиукраинские баннеры на матче чемпионата Польши
Болельщики клуба не первый раз проводят политические акции.
30.07.2023 23:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
Русскоязычный болельщик подвергся нападению после матча чемпионата Польши
Ему порвали шарф из-за русской речи.
30.07.2023 23:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Факел» прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом»
В воронежском клубе возмущены решением судей по двум спорным эпизодам.
30.07.2023 23:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
Фёдор Чалов назвал историческим матч ЦСКА с «Ахматом»
Игра завершилась победой армейцев со счётом 3:2.
30.07.2023 22:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Петржела оценил перспективы «Зенита» выиграть чемпионат России после ухода Малкома
Ранее бразилец перешёл в «Аль-Хиляль».
30.07.2023 22:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА пошутил на тему своей победы над «Ахматом» в матче 2-го тура РПЛ 
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу армейцев, а все голы в прошедшей игре были забиты с пенальти.
30.07.2023 22:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА и «Ахмат» повторили рекорд по количеству назначенных пенальти за один матч в чемпионатах России
В прошедшей игре было назначено пять 11-метровых ударов.
30.07.2023 22:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чебан обслужит матч первого раунда Пути регионов Кубка России между «Амкалом» и «Знаменем»
РФС объявил о назначении судей на матчи первого раунда Пути регионов.
30.07.2023 22:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
ЦСКА планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Ахматом» в РПЛ
По ходу встречи два игрока были удалены и были назначены четыре пенальти. 
30.07.2023 22:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.