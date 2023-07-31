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Бышовец: Карпин был единственным игроком, кто создавал проблемы федерации футбола

Специалист выразил уважение главному тренеру «Ростова» и сборной России.
Бышовец: Карпин был единственным игроком, кто создавал проблемы федерации футбола
31 июля 2023 08:19
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец тепло отозвался об игровых и человеческих качествах наставника «Ростова» и национальной команды Валерия Карпина.

«У него всегда была высокая внутренняя сопротивляемость обстоятельствам. Это боец! Не случайно он потом проявил себя и за границей, и в сборной России.

Кроме лидерских качеств, он обладал критическим взглядом на вещи. У Карпина всегда была позиция. Он видел, что творилось вокруг сборной, и был в той ситуации единственным игроком, кто создавал проблемы федерации футбола. Валерий не боялся высказывать своё мнение», - приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Напомним, во втором туре РПЛ «Ростов» на своем поле смог вырвать ничью у «Зенита» (1:1).

В настоящее время сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

источник: Чемпионат.com
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