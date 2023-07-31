Дубль Малена принес победу дортмундской «Боруссии» над «Манчестер Юнайтед»

Футболисты дортмундской «Боруссии» обыграли «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче в рамках предсезонного турне по США. Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, закончилась со счетом 3:2.

У победителей дубль оформил Дониэлл Мален (43-я и 44-я минуты), еще один мяч на счету Юссуфа Мукоко (71). В составе «Манчестер Юнайтед» отличились Диогу Дало (24) и Антони (52).

В минувшем сезоне чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» стала второй, уступив в последнем туре чемпионство «Баварии», а «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии занял третье место.