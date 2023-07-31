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Тетрадзе объяснил, почему выбрал работу в Грузии, а не в России

Специалист привык решать серьезные задачи.
31 июля 2023 08:44
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе объяснил, почему выбрал работу главным тренером в Грузии, а не в России.

«В России были предложения, но не под задачу. Во всяком случае не под ту, которую перед собой ставлю. А в «Сабуртало» ещё два года назад приглашали. У меня в Тбилиси семья, на Новый год, да и не только, приезжал всегда. Тогда не пошёл, а минувшей зимой не смог уже отказать своим друзьям. После взлёта 10-летней давности результаты ушли, попросили вернуть еврокубки», - приводит слова Тетрадзе «Чемпионат».

Напомним, Тетрадзе уже работал в России: в разные годы он возглавлял нижегородскую «Волгу», «Химки», «Жетысу», «Енисей» и «Тобол».

В настоящее время Омари работает в Грузии с «Сабуртало».

источник: Чемпионат.com
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