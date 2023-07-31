Вингер «Барселоны» Усман Дембеле намерен перейти из «Барселоны» в «ПСЖ», сообщает L»Equipe.

По информации источника, 26-летний француз решился на переход после того, как каталонцы готовы были включить его и хавбека Гави в сделку по переходу форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Журналисты отмечают, что эта информация стала решающей для Дембеле.

Ранее главный тренер каталонцев Хави заявлял, что француз доволен пребыванием в клубе и намерен доработать свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года, до конца.

В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.