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«Зенит» обратился в ЭСК по поводу красной карточки Семаку в матче с «Ростовом»

Питерцы остались недовольны судейством Евгения Кукуляка.
«Зенит» обратился в ЭСК по поводу красной карточки Семаку в матче с «Ростовом»
31 июля 2023 09:19
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Зенит"

Питерский «Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу нескольких эпизодов в матче второго тура с «Ростовом».

По информации «Чемпионата», в первую очередь клуб изучает правомерность удаления главного тренера команды Сергея Семака после финального свистка. В судейском протоколе Евгения Кукуляка причиной вынесения красной карточки наставнику гостей указан «выход на поле в конфронтационной манере».

Сам Семак в интервью «Советскому спорту» рассказал, что в абсолютно спокойном тоне хотел уточнить у арбитра некоторые вопросы, однако тот заявил, что к нему обращаться нельзя и удалил специалиста.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина вырвала ничью на последних секундах, благодаря пенальти.

источник: Чемпионат.com
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