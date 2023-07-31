«Зенит» обратился в ЭСК по поводу красной карточки Семаку в матче с «Ростовом»

Питерский «Зенит» обратился в ЭСК РФС по поводу нескольких эпизодов в матче второго тура с «Ростовом».

По информации «Чемпионата», в первую очередь клуб изучает правомерность удаления главного тренера команды Сергея Семака после финального свистка. В судейском протоколе Евгения Кукуляка причиной вынесения красной карточки наставнику гостей указан «выход на поле в конфронтационной манере».

Сам Семак в интервью «Советскому спорту» рассказал, что в абсолютно спокойном тоне хотел уточнить у арбитра некоторые вопросы, однако тот заявил, что к нему обращаться нельзя и удалил специалиста.

Добавим, что встреча завершилась со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина вырвала ничью на последних секундах, благодаря пенальти.