Московское «Динамо» отменило два предсезонных матча

Московское «Динамо» сократило предсезонную подготовку и отменило два матча, сообщает пресс-служба бело-голубых.

В частности, отменен матч с «Амуром», запланированный на 5 августа, и с «Витязем» на 19 августа. О причинах отмены не сообщается.

Таким образом, «Динамо» сыграет со «Спартаком» 6 августа, а также примет участие в двух предсезонных турнирах – Кубок Республики Башкортостан, который пройдет с 10 по 13 августа и Кубок мэра Москвы – 24-27 августа.

Регулярный сезон-2023/2024 чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» начнёт домашним матчем со СКА 2 сентября 2023 года.