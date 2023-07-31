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Игнашевич рассказал о настрое «Балтики» на матч со «Спартаком»

Очная встреча команд пройдет в Москве.
31 июля 2023 09:42
автор: Александр Шульгин

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о настрое своей команды на матч второго тура РПЛ против московского «Спартака».

«Что касается настроя, то мы дебютанты в РПЛ. Не надо никого настраивать на любого соперника. «Спартак», безусловно, один из флагманов нашего футбола. Поэтому игра будет очень интересной как для специалистов, так и для болельщиков», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Добавим, что встреча пройдет в Москве, на домашней арене красно-белых. Начало в 19.30 по московскому времени.

В первом туре «Спартак» дома одержал победу над «Оренбургом» (3:2), а «Балтика» на выезде уступила «Сочи» (0:2).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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