В «Венеции» рассказали об интересе к Черышеву со стороны клубов из РПЛ

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин опроверг интерес клубов из РПЛ к российскому полузащитнику команды Денису Черышеву.

«Паоло Ваноли рассчитывает на Дениса Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды. До сегодняшнего дня в «Венецию» не поступало ни одного предложения по российскому полузащитнику. Однако посмотрим, как изменится ситуация в ближайшие недели», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Напомним, в сезоне-2022/23 россиянин провел в составе «Венеции» 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к игроку как минимум одного клуба РПЛ.

В настоящее время «Венецию» возглавляет бывший наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли.