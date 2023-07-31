«Спартак» — «Балтика»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

31 июля в 19:30 по московскому времени в матче 2-го тура РПЛ «Спартак» сыграет дома против «Балтики».

Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена». Обслужит матч судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.

Игра будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Также показ запланирован на премиальном канале «Матч Премьер», который доступен по подписке.

В первом туре красно-белые одержали победу над «Оренбургом» со счетом 3:2. Подопечные Сергея Игнашевича на старте сезона потерпели поражение от «Сочи» (0:2).