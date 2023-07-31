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Бышовец: у бразильцев «Зенита» и российских игроков есть разница в ментальности

Мнение от прославенного советского тренера.
31 июля 2023 10:56
автор: Виталий Овсянников

77-летний советский и российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о работе наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Есть мнение, что с такими игроками побеждать может каждый. Но не стоит забывать, что ими нужно грамотно управлять. Так вот, чисто человеческие качества Семака создают атмосферу и ауру профессиональности в коллективе. Я поработал во многих странах, с теми же бразильцами в Португалии. Это было не просто, но стоявшие перед нами задачи мы выполнили. Естественно, что разница в ментальности у бразильских легионеров «Зенита» и игроков нашей сборной есть. Но всех их объединяют в «Зените» человеческие качества Семака», — заявил Бышовец в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. За пять лет работы он пять раз приводил свой клуб к победе в чемпионате России.

источник: Чемпионат.com
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