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Лебеденко об отсутствии Fan-ID в Первой лиге: сейчас игры больше похожи на футбол

Ветеран отметил увеличение количества болельщиков на трибунах.
31 июля 2023 11:29
автор: Александр Шульгин

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал увеличившуюся посещаемость матчей команды в Первой лиге в связи с отсутствием необходимости фанатам оформлять Fan-ID для посещения игр.

«Это нам помогает. В том году нам их не хватало. Все-таки сейчас игры больше похожи на футбол, шумно. А в прошлом году много матчей мы провели в тишине. Это не способствует хорошему настрою. Я не оправдываюсь, но футбол создан для болельщиков, когда шумно и весело, когда чувствуется атмосфера матча. Более приятно играть в такой обстановке: есть шумовой эффект. Это способствует более прогрессивной игре», - приводит слова ветерана «Евро-футбол».

Напомним, по итогам сезона-2022/23 автозаводцы покинули РПЛ и вылетели в Первую лигу.

В отличие от матчей элитного дивизиона, в турнирах ФНЛ болельщикам нет необходимости оформлять Fan-ID для посещения матчей своей команды.

источник: «Евро-футбол.ру»
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