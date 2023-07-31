Хвича Кварацхелия может перейти в лондонский «Арсенал»

Сегодня, 31 июля, издание Football Transfers сообщает о том, что лондонский «Арсенал» желает приобрести у «Наполи» 22-летнего грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию.

Согласно данным источника, этому трансферу могут поспособствовать хорошие отношения «канониров» со спортивным директором неаполитанцев Мауро Мелузо.

Отмечается, что лондонскому клубу придётся сделать солидное финансовое предложение, чтобы «Наполи» заинтересовалось в проведении сделки. Также «Арсеналу» придется расстаться с одним из своих футболистов.

Напомним, в минувшем сезоне Кварацхелия сыграл 43 матча за неаполитанцев, забил 14 голов и оформил 17 ассистов. Его текущее контрактное соглашение с «Наполи» рассчитано до середины 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость грузинского полузащитника составляет 85 млн евро.