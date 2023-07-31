Юниорская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Минске в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

«Участие борных России подтвердилось. Юниорские команды примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре, он пройдет в Минске. В нем также примут участие команды Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана», - отмечает Митрофанов.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.