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Юниорская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА

Турнир состоится в Минске в сентябре.
31 июля 2023 11:44
автор: Александр Евграфов

Юниорская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Минске в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

«Участие борных России подтвердилось. Юниорские команды примут участие в турнире развития УЕФА в сентябре, он пройдет в Минске. В нем также примут участие команды Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана», - отмечает Митрофанов.

Российские команды с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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