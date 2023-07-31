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«Фиорентина» заменит «Ювентус» в розыгрыше Лиги конференций

Ранее УЕФА отстранила на год туринский клуб от участия в еврокубках.
31 июля 2023 11:54
автор: Александр Евграфов

«Фиорентина» выступит в Лиге конференций вместо туринского «Ювентуса», сообщается на официальном сайте команды.

Ранее комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов сообщила об исключении «Ювентуса» из числа участников еврокубков на сезон‑2023/24.

В мае федерация футбола Италии сняла с «Ювентуса» 10 очков в турнирной таблице чемпионата страны по делу о приросте капитала. Команда заняла седьмое место по итогам сезона и завоевала путевку в Лигу конференций, но не сыграет в турнире из‑за бана. «Фиорентина» завершила минувший сезон на восьмом месте.

источник: ФК «Фиорентина»
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