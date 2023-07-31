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Стала известна заработная плата Садио Мане в «Аль-Насре»

Сенегалец будет зарабатывать более 40 млн евро в год.
31 июля 2023 11:58
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 31 июля, издание Sky Sport Germany сообщает о том, что сенегальский форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане после перехода в саудовский «Аль-Наср» будет зарабатывать 40 млн евро в год.

Согласно данным источника, эта сумма практически вдвое превышает его зарплату в немецком клубе. При этом в «Баварии» Садио Мане зарабатывал 25 млн евро до уплаты налогов, а в «Аль-Насре» он будет получать 40 млн евро чистыми.

Ранее стало известно, что сенегальский нападающий прибыл в расположение «Аль-Насра», где сегодня, 31 июля, пройдет медицинское обследование перед подписанием контрактного соглашение.

Напомним, за «Аль-Наср» выступает звездный португалец Криштиану Роналду, присоединившийся к команде в декабре 2022 года.

источник: «Советский спорт»
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