Габулов: если юные таланты достигают определённого уровня, то им нужно уезжать из РПЛ

39-летний экс-футболист Владимир Габулов, сыгравший десять матчей за сборную России на позиции голкипера, поделился мнением, стоит ли молодым российским игрокам уезжать из РПЛ в европейские лиги.

«Если молодые футболисты достигают определённого уровня и на них есть определённый спрос, то, конечно, им нужно уезжать. Даже не стоит задумываться об этом. Скажу следующее — спроса не будет, если не будет результата на уровне РПЛ. Тут всё взаимосвязано», — цитирует Габулова издание «РБ Спорт».

Напомним, что Владимир Габулов выступал в российских командах с 1999 по 2017 год. Только в 2018 году в 34-летнем возрасте он перебрался в бельгийский «Брюгге», где и завершил карьеру.