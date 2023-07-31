«Балтика»: нет данных, что наших болельщиков облили зелёнкой фанаты «Спартака»

Пресс-служба «Балтики» прокомментировала ситуацию с фанатами команды из Калининграда, которых облили зелёнкой в Москве.

«Клуб оказывает содействие нашим болельщикам и находится в тесном контакте с правоохранительными органами. Расследование пока не окончено. Что касается версии о причастности фанатов «Спартака», то подтверждения этому нет. На данном этапе можно строить какие угодно версии, надо дождаться окончания расследования», — цитирует представителя пресс-службы «Балтики» «РИА Новости».

Напомним, неизвестный напал на болельщиков калининградской «Балтики» в центре Москвы около отеля «Хаятт». Нападавший в маске дождался болельщиков, которые выходили из фанатского автобуса. Он облил их зеленкой и скрылся. Пострадали около 10 человек.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.30 по московскому времени.