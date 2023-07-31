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Тетрадзе: грузинская молодёжь востребована в Европе больше, чем российская

Мнение от экс-игрока сборной России.
31 июля 2023 14:10
автор: Виталий Овсянников

53-летний экс-футболист Омари Тетрадзе, в настоящее время возглавляющий грузинский клуб «Сабуртало», заявил, что молодые игроки из Грузии востребованы в европейских странах больше, чем их сверстники из России.

«Безусловно, сегодня грузинские футболисты более востребованы в Европе, чем россияне. За ними следят уже с 15–18 лет, юношеские и молодёжная сборные у всех на виду. А кто видит российскую молодёжь? И ребята заслуживают играть в европейских чемпионатах. Не только Хвича — Давиташвили, Микелтадзе это доказывают сегодня во Франции», — сказал Тетрадзе в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Омари Тетрадзе сыграл 37 матчей за российскую сборную. В 1995 году стал чемпионом России в составе «Алании».

источник: Чемпионат.com
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