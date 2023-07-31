Чанов — про матч ЦСКА с «Ахматом»: никогда не видел ничего подобного

71-летний экс-футболист Вячеслав Чанов, выступавший за «Торпедо» на позиции голкипера, прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом» во 2-м туре РПЛ.

Напомним, матч завершился победой столичных армейцев со счётом 3:2. Все пять голов были забиты с пенальти.

«Такого никогда не видел! Это касается судейства. Странное ощущение от игры: вроде ЦСКА победил, а на душе всё равно нехорошо. Акинфеев отразил пенальти, но надо снова перебивать. Это было совсем непонятно. Слава богу, что армейцы победили. Для них это важно», — заявил Чанов в интервью изданию «Чемпионат».

Автором всех трёх голов ЦСКА в ворота «Ахмата» стал Фёдор Чалов. Армейцы набрали первые три очка в сезоне. В 1-м туре красно-синие уступили «Уралу» со счётом 1:2.