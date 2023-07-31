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«Спартак» является фаворитом в борьбе за подписание защитника «Бохума» Эрхана Машовича

Игрок провёл три матча за сборную Сербии.
31 июля 2023 14:40
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 31 июля, издание Maxbet Sport сообщает о том, что московский «Спартак» является фаворитом в борьбе за покупку 24-летнего сербского защитника Эрхана Машовича.

В настоящий момент он выступает за немецкий клуб «Бохум». Согласно данным источника, красно-белые готовы заплатить за трансфер 8 млн евро.

Издание отмечает, что в приобретении Машовича заинтересован ряд европейских команд: «Андерлехт», «Копенгаген», «Торино», «Монца», «Гент» и «Вест Бромвич». Однако московский «Спартак» опережает в борьбе за сербского футболиста их всех.

Немецкий клуб не желает продавать своего защитника, так как его действующее контрактное соглашение рассчитано ещё на два сезона. Тем не менее «Бохум» рассмотрит вариант его продажи в случае получения финансово выгодного предложения.

В минувшем сезоне 24-летний серб сыграл 32 матча за немецкий клуб, в которых забил четыре гола. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Машовича составляет 8 млн евро.

источник: Maxbet Sport
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