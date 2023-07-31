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«Манчестер Юнайтед» заключил рекордный миллиардный контракт

Новое соглашение рассчитано на десять лет.
31 июля 2023 14:46
автор: Александр Евграфов

Английский «Манчестер Юнайтед» продлил контракт с немецкой транснациональной компанией adidas, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Британское издание Daily Mail сообщает, что сумма сделки составляет более 1,05 млрд евро.

Продлённое соглашение рассчитано на десять лет. Сделка стала рекордной для клубов Английской премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» заключил соглашение о сотрудничестве с adidas в начале сезона-2015/16.

«Отношения между «Манчестер Юнайтед» и adidas являются одними из самых знаковых в мировом спорте. Наше партнёрство, уходящее в 1980-е годы, за последнее десятилетие было переосмыслено с использованием инновационных технологий в спортивной одежде. Мы с нетерпением ждём возможности возобновить это партнёрство», цитирует генерального директора «Юнайтед» Ричарда Арнольда пресс-служба команды.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» стал третьим в чемпионате Англии.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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