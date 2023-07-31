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Fan ID будет введён на матчах Кубка России

Вопрос практически решён.
31 июля 2023 15:11
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 31 июля, телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что карта болельщика (Fan ID) в ближайшее время станет обязательной для посещения матчей Кубка России.

Согласно данным источника, на этом настаивают сотрудники Министерства спорта России и ФСБ. Отмечается, что вопрос с введением Fan ID на матчи национального Кубка уже практически решён.

Однако до сих пор непонятно, как внедрить карту болельщика с юридической точки зрения. Чиновникам придётся принимать новое постановление или вносить изменения в действующее.

Ранее сообщалось, что паспорт болельщика будет введён только на те встречи Кубка России, в которых принимают участие команды элиты российского футбола. Однако неизвестно, касается это только игр в рамках Пути РПЛ или всех матчей с участием 16 лучших команд страны.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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