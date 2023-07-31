Даниэль Мишкич: не исключаю, что Лука Модрич окажется в «Урале»

29-летний хорватский футболист Даниэль Мишкич, выступающий за «Урал» на позиции полузащитника, прокомментировал возможный трансфер звёздного игрока мадридского «Реала» Луки Модрича в клуб РПЛ.

«Очень хотел бы увидеть Луку Модрича в РПЛ! Почему бы ему не приехать в Россию? Это очень качественный футболист, хороший человек и настоящий профессионал. Думаю, ещё пару лет Лука сможет играть на высоком уровне. Был бы рад увидеть Модрича в России. «Уралу» будет тяжело потянуть этот трансфер, но с нашим президентом Григорием Викторовичем Ивановым возможно всё! Даже такое», — заявил Мишкич для Sport24.

Напомним, 37-летний Лука Модрич выступает за мадридский «Реал». Его действующий контракт со «сливочными» рассчитан до середины 2024 года. За национальную команду Хорватии Лука Модрич провёл 166 матчей.