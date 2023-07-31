ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Бавария» готова побить клубный трансферный рекорд ради покупки Гарри Кейна

Мюнхенцы хотят заплатить за англичанина более 80 млн евро.
«Бавария» готова побить клубный трансферный рекорд ради покупки Гарри Кейна
31 июля 2023 15:38
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 31 июля, издание Sky Sports сообщает о том, что мюнхенская «Бавария» готова побить трансферный рекорд клуба ради подписания форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в текущее трансферное окно.

На данный момент рекордной покупкой немецкого клуба является защитник Люка Эрнандес. В 2019 году «Бавария» купила его у мадридского «Атлетико» за 80 млн евро. Продажа сенегальского нападающего Садио Мане в саудовский «Аль-Наср» поможет мюнхенцам осуществить сделку со «шпорами».

Напомним, Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. За этот период он сыграл 480 матчей за «шпор», в которых забил 280 голов. Также Гарри является лучшим бомбардиром в истории Англии. За свою национальную команду он забил 58 голов.

источник: Sky Sports
Бывший глава РФС Колосков считает, что полузащитник «Краснодара» Сперцян стал играть хуже
Футболист может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.
31.07.2023 16:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Переход Захаряна в «Лацио» практически сорван
Переход Захаряна в «Лацио» практически сорван
Переговоры между сторонами зашли в тупик.
31.07.2023 16:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
Президент ФИФА вернулся на чемпионат мира после критики
Ранее сообщалось, что глава организации покинул турнир.
31.07.2023 15:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Даниэль Мишкич: не исключаю, что Лука Модрич окажется в «Урале»
В 2018 году хорват стал обладателем «Золотого мяча».
31.07.2023 15:18
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Fan ID будет введён на матчах Кубка России
Вопрос практически решён.
31.07.2023 15:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Манчестер Юнайтед» заключил рекордный миллиардный контракт
Новое соглашение рассчитано на десять лет.
31.07.2023 14:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» является фаворитом в борьбе за подписание защитника «Бохума» Эрхана Машовича
«Спартак» является фаворитом в борьбе за подписание защитника «Бохума» Эрхана Машовича
Игрок провёл три матча за сборную Сербии.
31.07.2023 14:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Чанов — про матч ЦСКА с «Ахматом»: никогда не видел ничего подобного
Столичные армейцы одержали победу со счётом 3:2.
31.07.2023 14:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.