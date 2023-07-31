«Бавария» готова побить клубный трансферный рекорд ради покупки Гарри Кейна

Сегодня, 31 июля, издание Sky Sports сообщает о том, что мюнхенская «Бавария» готова побить трансферный рекорд клуба ради подписания форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна в текущее трансферное окно.

На данный момент рекордной покупкой немецкого клуба является защитник Люка Эрнандес. В 2019 году «Бавария» купила его у мадридского «Атлетико» за 80 млн евро. Продажа сенегальского нападающего Садио Мане в саудовский «Аль-Наср» поможет мюнхенцам осуществить сделку со «шпорами».

Напомним, Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. За этот период он сыграл 480 матчей за «шпор», в которых забил 280 голов. Также Гарри является лучшим бомбардиром в истории Англии. За свою национальную команду он забил 58 голов.