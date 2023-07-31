Президент ФИФА вернулся на чемпионат мира после критики

Президент ФИФА Джанни Инфантино вернулся на женский чемпионат мира, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сообщает Sky Sports.

По данным источника, Инфантино посетил матч третьего тура группового раунда между сборными Канады и Австралии. Глава ФИФА летал на Таити, Инфантино в соцсетях разместил фото встречи с местной футбольной федерацией.

Ранее сообщалось, что после пяти дней на женском чемпионате мира Инфантино улетел на Таити, а ФИФА не сообщало, когда он вернется на турнир. После этого на Инфантино обрушилась волна критики за то, что тот покинул турнир, хотя сам призывал уважать женский чемпионат также как и мужской.