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Президент ФИФА вернулся на чемпионат мира после критики

Ранее сообщалось, что глава организации покинул турнир.
31 июля 2023 15:48
автор: Александр Евграфов

Президент ФИФА Джанни Инфантино вернулся на женский чемпионат мира, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сообщает Sky Sports.

По данным источника, Инфантино посетил матч третьего тура группового раунда между сборными Канады и Австралии. Глава ФИФА летал на Таити, Инфантино в соцсетях разместил фото встречи с местной футбольной федерацией.

Ранее сообщалось, что после пяти дней на женском чемпионате мира Инфантино улетел на Таити, а ФИФА не сообщало, когда он вернется на турнир. После этого на Инфантино обрушилась волна критики за то, что тот покинул турнир, хотя сам призывал уважать женский чемпионат также как и мужской.

источник: Sky Sports
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