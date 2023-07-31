Бывший глава РФС Колосков считает, что полузащитник «Краснодара» Сперцян стал играть хуже

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Напомним, что «быки» проиграли «Спартаку» во втором туре РПЛ. С 45-й минуты встречи «Краснодар» играл в меньшинстве. Сперцян получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

«Сперцян стал играть хуже. Это бросается в глаза. Ему закружили голову трансферные предложения от европейских команд», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

В СМИ сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Аякса». Клуб из Нидерландов намерен сделать улучшенное предложение »Краснодару» о покупке 23-летнего футболиста. Ранее »быки» отказались продавать Эдуарда за восемь с половиной миллионов евро.