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Бывший глава РФС Колосков считает, что полузащитник «Краснодара» Сперцян стал играть хуже

Футболист может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.
31 июля 2023 16:17
автор: Александр Поволоцкий

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Напомним, что «быки» проиграли «Спартаку» во втором туре РПЛ. С 45-й минуты встречи «Краснодар» играл в меньшинстве. Сперцян получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

«Сперцян стал играть хуже. Это бросается в глаза. Ему закружили голову трансферные предложения от европейских команд», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Колоскова.

В СМИ сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Аякса». Клуб из Нидерландов намерен сделать улучшенное предложение »Краснодару» о покупке 23-летнего футболиста. Ранее »быки» отказались продавать Эдуарда за восемь с половиной миллионов евро.

источник: «Евро-футбол.ру»
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