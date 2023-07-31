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Переход Захаряна в «Лацио» практически сорван

Переговоры между сторонами зашли в тупик.
Переход Захаряна в «Лацио» практически сорван
31 июля 2023 16:04
автор: Александр Евграфов
автор фото: РПЛ

Переход полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио» практически сорван, сообщает журналист Грач Хачатрян в публикации в социальных сетях.

По данным источника, переговоры между «Динамо» и «Лацио» сначала притормозились из-за желания итальянского клуба найти команду, чтобы отдать ей Захаряна в аренду. А в данное время и вовсе остановлены. Ранее сообщалось, что главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри выступал против перехода российского полузащитника.

Также публиковалась информация, что на Захаряна также претендует французский «Страсбург», в котором футболист может отыграть один сезон, а затем перейти в лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне Захарян сыграл в трех матчах за «Динамо» забил один гол и сделал одну результативную передачу.

источник: «Советский спорт»
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