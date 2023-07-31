Бывший тренер «Ростова» Балахнин заявил об уязвимости «Зенита» после ухода лидеров

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на игру клуба в матче 2-го тура чемпионата РПЛ с «Зенитом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ростов» отыгрался на 91-й минуте.

«Результaт для «Ростова» нормальный. Игра получилaсь неидеальной, было мало моментов, немного удaров. «Зенит» теперь уязвим? Это естeественно. Как он может быть нeуязвим, если ушли ведущие футбoлисты? Всё было ожидаeмо, и к этому все готовились. Ушли не только ведущие футбoлисты, но ещё и Кузяeв», — цитирует Балахнина «РБ-Спорт».

«Ростов» и «Зенит» набрали четыре очка после двух стартовых туров нового сезона.